Названа дата возобновления авиасообщения с Египтом

В расписании Шереметьево и Домодедово появилась информация о первых рейсах в Каир. Согласно информации на сайтах аэропортов, возобновление авиасообщения состоится 1 февраля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Рейсы MS 730 будут выполняться авиакомпанией Egypt Air из Домодедово и Шереметьево по вторникам и четвергам в 15:30 по московскому времени, а также по воскресеньям в 17:50.

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Ранее в четверг сообщалось, что до момента возобновления прямых рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду одним из наиболее удобных и быстрых маршрутов для туристов является перелет с пересадкой в Турции.

2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром. Полеты были приостановлены после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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