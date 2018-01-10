Определен лучший способ попасть на отдых в Египте

Менеджер по развитию сервиса поиска и бронирования авиабилетов Skyscanner в России Дмитрий Хаванский рассказал «Ленте.ру» о наиболее быстрых и удобных способах добраться до популярных у россиян египетских курортов — Шарм-эль-Шейха и Хургады, авиасообщение с которыми пока не возобновлено.

По мнению эксперта, в настоящий момент лучшим вариантом для путешественников является стыковочный перелет через Турцию. Самые недорогие рейсы из Москвы с пересадкой в Стамбуле можно приобрести за 15-20 тысяч рублей с человека. Общее время в пути при этом составит 8-9 часов.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

Из столицы Египта до главных курортов страны также можно добраться на автобусе. Такая поездка займет минимум пять часов. Также у туристов есть возможность долететь до Шарм-эль-Шейха и Хургады из Каира, однако в таком случае стоимость путевки значительно вырастет.

Хаванский отметил, что интерес путешественников к Египту вырос на 75 процентов после возобновления авиасообщения с Египтом.

2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром. Полеты были приостановлены после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!