Киевский бармен по-русски послал иврит с мовой и поплатился

Сотрудник одного из кафе в киевском аэропорту Борисполь отказался разговаривать по-украински с клиентом и обвинил того в «излишней украинизированности». Об этом пишут украинские «Вести» со ссылкой на тернопольского профессора медицины Игоря Господарского, общавшегося с барменом.

Пассажир написал в Facebook (на момент написания материала публикация недоступна), что 7 января трижды обратился к бармену на украинском языке и тот все три раза ответил ему по-русски. После замечания Господарского о том, что сотрудник кафе работает в сфере услуг и по закону (такой закон в стране пока не принят — прим. «Ленты.ру») должен общаться с клиентами на украинском, работник заявил, что говорит на том языке, на котором ему удобно.

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«Я сказал ему: достаточно в аэропорту владеть двумя языками — украинским и английским. Представьте себе, что посетитель бы сейчас обращался к вам немецком или на иврите. На что парень мне ответил: "Я ваш иврит в жопе видел"», — рассказал профессор.

В тот же день, 7 января, руководство заведения уволило сотрудника.

В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко предложил народным депутатам законодательно утвердить украинский доминирующим языком в сфере услуг. По словам главы государства, эта инициатива должна установить баланс между государственным языком и принципом «клиент всегда прав». В то же время власти обещают не вмешиваться в частное общение граждан.

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