Житель Заполярья на бронетранспортере въехал в магазин и украл вино

В городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал из школы ДОСААФ бронетранспортер МТ-ЛБ, покатался на нем по городу и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина. Об этом сообщает «ХибИнформБюро».

Инцидент произошел утром 10 января. Не справившись с управлением при развороте, угонщик въехал в супермаркет «Семья». Перед этим он наехал на припаркованную рядом легковушку. Мужчину задержала полиция.

МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный) был принят на вооружение в СССР в 1964 году. Некоторые модификации выпускаются до сих пор на нескольких российских предприятиях.

Летом 2017 года в Рязани боевую машину десанта, двигавшуюся в составе военной колонны, занесло на перекрестке, и она врезалась в легковую машину. Инцидент попал на запись автомобильного видеорегистратора.

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