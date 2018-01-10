У приехавшего на БТР за вином угонщика обнаружили темное прошлое

Мужчина из города Апатиты, угнавший бронетранспортер (БТР) и приехавший на нем за спиртным, уже занимался кражей спецтехники. Об этом в среду, 10 января, сообщила РИА Новости Юлия Киселева, замначальника школы ДОСААФ, откуда был украден тягач.

По ее словам, полицейские, которые проводили задержание, узнали в нем угонщика «КамАЗа» с автобазы Кольского научного центра РАН. Когда именно произошла та кража, не сообщается.

«Для нас загадка — как он завел тягач. Это надо уметь, это не так просто — надо знать что переключить, куда нажать», — добавила Киселева и отметила, что, по словам работников автошколы, обучение по военно-учетной специальности он у них не проходил.

Ранее 10 января сообщалось, что в среду утром житель Апатит угнал бронетранспортер МТ-ЛБ, покатался на нем по городу и врезался в витрину магазина, откуда похитил бутылку вина.

По словам Киселевой, спецтехнику угнали после работы на полигоне, куда бронетранспортер направили для прочистки дороги. Машина получила серьезные повреждения, ущерб за это в ДОСААФ намерены взыскать с угощника. «Повреждена бортовая передача, течет антифриз, помято крыло. Наш мастер увез его, еле доехали до заправки. Мы написали заявление об угоне», — пояснила представитель автошколы.

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