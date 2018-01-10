Не моргавшая две минуты Джессика Честейн сделала интернету больно

Голливудская актриса Джессика Честейн поставила рекорд в эфире испанского телешоу El Hormiguero — она не моргала более двух минут. Видеозапись фрагмента программы опубликована в Twitter.

В комментариях пользователи сети поразились выдержке актрисы. «Вау. На это больно смотреть», — написал один из юзеров.

— best of jessica chastain (@bestofchastains) 05 января 2018, 13:08

«Королева, которая делает все, что захочет, королева без границ, неудержимая богиня, плюс она болезненно красива», — отметил другой комментатор.

Предыдущий рекорд, поставленный в эфире передачи, принадлежал актрисе Маргарет Куэлли — она смогла держать глаза открытыми в течение 1 минуты 14 секунд.

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