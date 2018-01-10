Казахстанские депутаты ослушались Назарбаева и назвали его именем проспект

Депутаты маслихата (совета) Южно-Казахстанской области решили назвать проспект в городе Шымкент именем президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте акимата (регионального органа исполнительной власти) региона.

Отмечается, что в проспект Назарбаева будет переименован проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области. С инициативой выступил глава шымкентского филиала пропрезидентской партии «Нур Отан» Умирзак Мелдеханов. О сроках переименования не сообщается.

В ноябре прошлого года именем Назарбаева был назван бывший проспект Фурманова в Алма-Ате. Президент Казахстана был недоволен подобным жестом руководства города.

«Я публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело, вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками — делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времен, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алма-Ата — все же родной город. То есть спасибо за все, но не надо этого делать», — сказал лидер Казахстана.

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