Американский домушник подстрелил сам себя во время ограбления

В американском штате Вирджиния грабитель случайно выстрелил сам в себя на месте преступления. Об этом сообщает New York Post 10 января, в среду.

Полиция города Александрия сообщает, что в ночь на 7 января три вора-домушника проникли в квартиру с целью ограбления. На месте преступления один из них случайно выстрелил себе в нижнюю часть тела. Все три преступника скрылись с места происшествия до прибытия полицейских. Полицейские не сообщают, удалось ли преступникам что-либо украсть.

В ноябре New York Post сообщал о грабителе киоска с хот-догами в Чикаго, который случайно выстрелил себе в пенис. Преступник случайно прострелил себе ногу и половой орган, когда засовывал пистолет в карман. Тогда преступника поймали и доставили в больницу. Ему было предъявлено обвинение в разбое.

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