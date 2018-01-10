Леонтьев объяснил отказ от участия в аукционе по газовым месторождениям «АЛРОСы»

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал решение компании отказаться от участия в аукционе по газовым месторождениям, принадлежащим АЛРОСе, отметив, что непрозрачность условий тендера несет в себе потенциальные риски для «Роснефти», сообщает «Коммерсантъ».

«Как мы и опасались, по последним оценкам экспертов, которым мы склонны доверять, значительная часть объявленных продавцом запасов должна быть списана», — пояснил позицию «Роснефти» Леонтьев. «И, поскольку никакого официального подтверждения запасов нам не дают, при этом предъявлять претензии к продавцу, продающему кота в мешке, запрещают, мы рисковать интересами наших акционеров не можем. И участвовать в так называемом аукционе на объявленных условиях не будем. Если кто-то собирается съесть уже три раза съеденный суп — скатертью дорога», — сказал он.

По словам Леонтьева, «Роснефть» заинтересована в этих активах. «Часть из них просто расположена внутри месторождений, которые сейчас у нас уже есть. Но речь идет не о нашей заинтересованности или незаинтересованности, а о том, что мы не готовы приобретать актив на жульнических условиях», — подчеркивает представитель нефтяной компании.

«Есть здесь одна пикантная деталь — вот эта непрозрачная упаковка. То есть требование к покупателю отказаться от претензий к качеству актива, если они выявятся после покупки», — говорит он. «Это некоторым образом связано с темной историей продаваемого актива, которая, собственно, и вызывает сомнения: во-первых, в возможном обременении висящем на этих кипрских офшорках непрозрачных, предполагаемых к продаже, в корректности геологической оценки — мы об этом говорили, и, уж простите, в правовой и нравственной составляющей организации всего этого аукциона», — подчеркнул Леонтьев.

«Проще говоря, есть все основания подозревать организаторов аукциона в попытке спрятать чьи-то нечистые концы в воду. Если какой-то из участников так называемого аукциона готов обременить себя этой функцией — прятанием грязных концов, то "Роснефть" брать на себя таких обязательств не желает, что, кстати, и подтверждено предыдущим опытом», — резюмировал он.