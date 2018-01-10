Ветеран чеченской войны рассказал о славе после Дудя

Ветеран боевых действий в Чечне Олег Ситников, ставший героем фильма журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, рассказал изданию «Клопс» о том, как изменилась его жизнь после участия в этом документальном проекте.

Ситников называет встречу с журналистами и последующий визит в Санкт-Петербург к музыканту Юрию Шевчуку счастливым случаем. По признанию калининградца, его жизнь не слишком изменилась после того, как о нем узнала широкая аудитория.

«Я не люблю показухи. Смотрят и смотрят, я спокойно к этому отношусь. Соседи мои в Доме ветеранов тоже особо не вникают. Тут в основном старушки. Вот что машина появилась теперь — это да. Однозначно светлое пятно в моей жизни. Это внутреннее желание идти вперед», — пояснил участник военных действий.

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Ситников также рассказал о процессе съемок. Группа приехала к нему в Калининград в конце декабря, предварительно договорившись об интервью. «Не понял, как меня разыскали: то ли кто-то знакомый, то ли кто-то в интернете меня увидел. Я сразу согласился. Я человек такой: меня просят — я делаю, зачем из себя что-то строить», — сообщил мужчина.

Снимали три дня: два в Калининграде, один в Петербурге, где он встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Последний в 1990-х приезжал в Чечню, где Ситников проходил военную службу. Солдат попал на видео, запечатлевшее перекличку бойцов.

После встречи с Шевчуком ему устроили экскурсию по городу. Он увидел Неву, Петергоф и тюрьму «Кресты».

Ранее Дудь продемонстрировал в Instagram подарок, который преподнес Ситникову. Вместе с Шевчуком они дали ему денег и помогли поменять Volkswagen 1986 года на Opel Vectra 1993-го.

Дудь разыскал Ситникова после интервью с Шевчуком. Во время беседы музыкант вспоминал проведенное в Чечне время и отметил, что многие из героев сделанного там видео не вернулись домой. Интервьюер решил показать, как живут оставшиеся участники боевых действий.

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