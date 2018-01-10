Из жизни
 
Последние новости
В Польше раскрыли новые подробности крушения самолета Качиньского
Ассанж стал эквадорцем
Пухлый беженец пялился в окно спортзала и получил пожизненный абонемент
Родители покончившей с собой девочки пригласили интернет-троллей на похороны
Российский боксер выложил видео с украинскими военными и стал предателем
Озвучена сумма финансовых резервов России
Россия помешала газовым закупкам Украины

Арестант просунул голову в решетку, застрял и разрыдался

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Metro

В Китае арестованный мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции и застрял. Видео опубликовало издание Metro.

Ролик начинается с безуспешных попыток двух полицейских раздвинуть решетку. Один из них попытался протолкнуть застрявшую голову между стальными прутьями, но арестованный мужчина завопил: «Больно, не толкай!»

Пока сотрудники полиции работали, арестант рыдал, выкрикивал оскорбления и уверял, что ни в чем не виноват и арестован несправедливо. В итоге его удалось вытащить из решетки.

Почему мужчина оказался в отделении, зачем он просунул голову между прутьев, и каким образом ему это удалось, не уточняется.

В ноябре в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусорной машине.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Suspect starts crying after getting head stuck in cell bars
Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре
Толстый еж из Великобритании застрял в ограде
В Канаде жирный бобер застрял в заборе
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04 9 января

Бал сатаны

Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
18:3110 января

Леопард утащил и съел двух детей в Индии

01:43Сегодня

Американская семья дважды выиграла миллион долларов в лотерею

19:4410 января

У отучившегося ругаться матом американца выросла грудь

Из жизни00:03 5 января

«Вся моя жизнь — отпуск»

История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
01:0010 января

Девушка превратилась в куклу и влюбилась в себя

15:4610 января

Буйволы подрались со львами на глазах у толпы

15:0810 января

В Швейцарии поймали 80-летнего грабителя банков

Из жизни

В трезвом уме и твердой памяти

Как сохранить ясность ума до преклонных лет
22:22 9 января

В США аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов

11:2910 января

Метаморфозы испуганного осьминога показали на видео

06:1010 января

Определен легкий и приятный способ справиться с лишним весом

Россия
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
Мальчик спрыгнул с кровати и умер на глазах у брата
Поддержавших дальнобойщиков рабочих объявили иностранными агентами
Мэрия Петербурга подключит себе эротические каналы за счет бюджета
На директора лицея завели дело после шуток учеников о Чечне
Все материалы
Мир
«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»
Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
Белые рабыни
Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Оценены последствия столкновения африканского сухогруза с российским кораблем
Раскрыты планы США вывести войска из Европы для улучшения отношений с Россией
Боевики воевали друг с другом и угодили в один котел
Турция обеспокоилась успехами сирийской армии
Все материалы
Бывший СССР
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
Киргизские чиновники объяснили свою безграмотность «тонким пиар-ходом»
«Мы устали, мы никому не нужны»
В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
Пьяная литовская свинья затерроризировала деревенских собак
Казахстанские депутаты ослушались Назарбаева и назвали его именем проспект
Автомобилистка под наркотиками прокатила на капоте полицейского
Украина лишилась четверти вузов за годы независимости
Все материалы
Экономика
На трезвую голову
Что будет с рублем, нефтью, ценами и биткоином в 2018 году
Россия помешала газовым закупкам Украины
Криптовалюту научились майнить из воздуха
Перегнали Америку
Россия вырастила рекордный урожай и не знает, что с ним делать
Плохо кончили
Бывшая летчица люфтваффе основала секс-империю, но проиграла интернету
Криптовалютам напророчили «плохой конец»
Европа потеряет миллиард долларов из-за российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Михаил ПопковПерегнать Чикатило
Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
Тоже люди
Что бывает, когда у преступников просыпается совесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора арестовали за езду без прав
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В Москве начались поиски педофила с девочкой в багажнике
Пустой сейф замглавы Россельхознадзора разочаровал вора
Все материалы
Наука и техника
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Нам не светит
Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Европа отказалась от главного конкурента «Протона»
Таинственные эпизоды парализовали эксплуатацию любимых штурмовиков Чака Норриса
Россия добилась прогресса в создании электромагнитной пушки
В США создали неуязвимый гиперзвуковой беспилотник
Все материалы
Спорт
Крестовый поход: раскрыт очередной заговор против России
Русские хакеры, Олимпиада, связь Макларена с ФБР — все как вы любите
«У него старческое слабоумие»
Главный скандалист мирового футбола вернулся на тропу войны
Российский боксер выложил видео с украинскими военными и стал предателем
Допинговые скандалы вокруг россиян назвали заказом определенных структур
Тренер Нурмагомедова рассказал о страхе Макгрегора перед его подопечным
Бьорндалена захотели взять на Олимпиаду за былые заслуги
Квят подписал контракт с Ferrari
Все материалы
Культура
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Признаки жизни
Сексапильные официантки и рэп-баттл в довлатовском заповеднике
«Шоу-бизнес родился из цирка уродов»
Хью Джекман о сговоре продюсеров, рискованном мюзикле и будущем Росомахи
Вайнштейну надавали пощечин
Пьяная фанатка забралась на сцену и потерлась о Селин Дион
Не моргавшая две минуты Джессика Честейн сделала интернету больно
Получивший «Золотой глобус» Джеймс Франко получил и обвинения в педофилии
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Хорошо забытое старое
Мы писали для вас взрывные новости, а вы даже не заметили
«Их души будут спасены»
Аноним обещал самоубийцам киберпанк-рай, но испугался последствий
Снявшего труп самоубийцы блогера-богача решили прогнать с YouTube
В Москве обнаружили гигантскую надпись «Господи, помоги России»
Названы главные сексуальные предпочтения россиян
Немецкий Playboy впервые поместил на обложку полуголого трансгендера
Все материалы
Ценности
Владислав Барихин«Клиенты вопят, но недолго»
Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы
Самый первый Land Rover случайно нашелся рядом с заводом Land Rover
Rolls-Royce выпустил кресло стоимостью в шесть машин Lada
Украинка объявила войну известному косметическому бренду
Покупатели кроссовок получат проездной на год
Невеста принца Гарри попалась на дешевке
Американцев обеспечили одеждой для получения олимпийских медалей
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
В Австралии туристы нашли чужой порошок, употребили его и попали в больницу
Все материалы
Из жизни
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Униженные и оскорбленные
Человечеству понадобился год, чтобы научиться обижаться буквально на все
Леопард утащил и съел двух детей в Индии
У отучившегося ругаться матом американца выросла грудь
Арестант просунул голову в решетку, застрял и разрыдался
Буйволы подрались со львами на глазах у толпы
Все материалы
Мешок с подарками
Самые интересные и дорогие автомобильные лоты первого аукциона нового года
Какие машины мы ждем в 2018 году
Самые важные премьеры наступившего года
Поездить и умереть
Главные премьеры 2017 года, на которых мы обязаны прокатиться в 2018-м
Главные автомобильные сокровища года
Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м
Коллекцию из 12 редких Porsche оценили в 7 миллионов долларов
Land Rover вернет к жизни первый прототип классического «Дефендера»
Первый переднеприводник BMW обновили и перевели на «робот»
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Все материалы