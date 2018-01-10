Арестант просунул голову в решетку, застрял и разрыдался

Видео: Metro

В Китае арестованный мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции и застрял. Видео опубликовало издание Metro.

Ролик начинается с безуспешных попыток двух полицейских раздвинуть решетку. Один из них попытался протолкнуть застрявшую голову между стальными прутьями, но арестованный мужчина завопил: «Больно, не толкай!»

Пока сотрудники полиции работали, арестант рыдал, выкрикивал оскорбления и уверял, что ни в чем не виноват и арестован несправедливо. В итоге его удалось вытащить из решетки.

Почему мужчина оказался в отделении, зачем он просунул голову между прутьев, и каким образом ему это удалось, не уточняется.

В ноябре в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусорной машине.

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