У отучившегося ругаться матом американца выросла грудь

Американец, у которого в результате лечения от синдрома Туретта выросла грудь, может получить более 500 тысяч долларов в качестве компенсации от производителя лекарства. Об этом сообщает Pennlive.com.

Окружной суд Филадельфии рассмотрел иск Тимоти Стэнджа (Timothy Stange) к фармацевтической компании Janssen Pharmaceuticals, которая входит в состав корпорации Johnson & Johnson.

В 12 лет Стэнджу, страдающему синдромом Туретта, прописали антипсихотическое средство «Риспердал», которое производит Janssen Pharmaceuticals. В результате приема лекарства у него развилась гинекомастия — эндокринное расстройство, которое приводит к увеличению грудных желез. Стэндж утверждает, что из-за увеличенной груди над ним издевались одноклассники. Чтобы избавиться от нее, понадобилась хирургическая операция, после которой у него остались шрамы.

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Суды Филадельфии рассматривают иски более 5500 мужчин, пострадавших от побочных эффектов «Риспердала». В 2015 году присяжные постановили, что производителю лекарства следует выплатить Стэнджу 500 тысяч долларов. Позднее сумму увеличили на 35 тысяч долларов за промедление с уплатой компенсации.

Юристы Janssen Pharmaceuticals настаивают, что присяжным не следовало принимать во внимание слова одного из медицинских экспертов Стэнджа, потому что тот не рассмотрел вероятность того, что грудь истца росла не из-за лекарства, а из-за переходного возраста. Кроме того, они требуют пересчитать компенсацию по законам штата Нью-Джерси, где базируется компания. В Нью-Джерси величина компенсации ограничена, если лекарство одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Судья Кейт Форд Элиотт (Kate Ford Eliott), рассматривавшая иск в окружном суде Филадельфии, отвергла требования Janssen Pharmaceuticals и указала, что компания преднамеренно преуменьшала риск гинекомастии в результате приема «Риспердала». Она также отказалась компенсировать Стэнджу страдания, которые он может пережить в будущем, и признала, что вопрос юрисдикции требует дополнительного изучения.

Синдром Туретта — врожденное расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется моторными и вокальными тиками. Наиболее распространенное проявление — спонтанное выкрикивание нецензурных слов или неуместных и оскорбительных высказываний.

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