Северокорейцам разонравилось убегать на Юг

В 2017 году из Северной Кореи в Южную перебежали 1127 человек, то есть в среднем менее ста в месяц. Такие данные публикует южнокорейское Министерство объединения, передает The Korea Herald.

Это на 21 процент меньше показателя 2016 года. В ведомстве отметили, что это самый низкий показатель за последние 15 лет после того, как КНДР и Китай усилили контроль на своих границах.

Всего с 1948 года из КНДР на Юг сбежало более 31 тысячи северокорейцев. Активнее всего страну покидали в 2009 году, тогда через границу перебрались 2914 граждан Северной Кореи.

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13 ноября прошлого года северокорейский военнослужащий совершил побег через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. Его джип съехал на обочину. Тогда он выскочил из машины и побежал в сторону границы. Сослуживцы открыли по нему огонь. Мужчина получил от пяти до шести огнестрельных ранений.

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Еще один резонансный побег произошел через месяц после этого. Военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею также через демилитаризованную зону. О его судьбе не сообщается.

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