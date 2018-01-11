Россияне закупились секс-игрушками и принялись читать

Россияне в новогодние праздники по сравнению с декабрем увеличили траты на интимные товары, одежду и обувь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Яндекс.Деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В начале этого января по сравнению с концом декабря 2017-го выросло только количество покупок одежды, обуви и аксессуаров (на 30 процентов), а также интимных товаров (на 18 процентов). В других товарных категориях число заказов уменьшилось», — говорится в документе.

В новогодние каникулы также вырос спрос на книги. В частности, россияне предпочли чтение походам в кино: средний чек на покупку книг с 1 по 10 января составил 2185 рублей, а на походы в кино было потрачено около 680 рублей.

По сравнению с январем 2017 года, на минувших новогодних праздниках россияне в целом больше покупали: в три раза вырос спрос на косметику и парфюмерию, в пять раз увеличилось количество заказов сувениров; россияне в 4,5 раза чаще приобретали детские игрушки и в 8 раз — бытовую технику.

Также на 10 процентов вырос спрос на авиабилеты, в то же время на билеты на поезда, напротив, упал на 7 процентов.

Ранее сообщалось, что на новогодних каникулах россияне потратили триллион рублей. Отмечалось, что в целом траты россиян на праздниках в этом году выросли на 7 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

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