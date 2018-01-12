Российские города заставят бетонными блоками

В Москве в местах проведения массовых мероприятий в 2018 году будут установлены заграждения от большегрузного транспорта. Об этом Rambler News Service сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Таким образом оборудуются городские ярмарки, общенациональные и городские праздники, многочисленные национальные праздники, светские и религиозные мероприятия. На площадках где массовые мероприятия не проводятся, заградительные сооружения демонтируют», — пояснили в мэрии.

Подобные меры в столице были приняты накануне Нового года: в частности бетонные блоки установили возле переходов и входов на станции метрополитена.

Аналогичные заграждения появятся и в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городское правительство. Вначале блоки будут устанавливаться в Петроградском районе, где расположен стадион, на котором в июне-июле пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Затем конструкции поставят и в других районах, их перечень пока формируется.

Москва, как и Петербург, примет часть матчей ЧМ-2018. В столице игры мирового первенства будут проводиться на двух стадионах — «Лужники» и «Открытие Арена». Матчи турнира также состоятся в Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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