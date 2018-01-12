«Северный поток-2» решили перекрыть новыми аргументами

Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, проект представляет собой «климато-политический тупик», угрожающий экосистеме Балтийского моря и разрушающий единство Старого Света.

Защитники природы потребовали от лидеров крупнейших политических партий инициировать независимую экспертизу проекта. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

В ноябре 2017 года процедуру согласования трубопровода усложнила Дания. Новый закон заставляет МИД страны давать согласование проекту, при этом ведомство может руководствоваться не только экологическими, но и политическими мотивами.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».

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