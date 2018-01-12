Американцы вернули в моду чеховское пенсне

Американская оптическая компания Thinoptics, основанная в штате Калифорния, выпустила в продажу пенсне. Видеопрезентация опубликована на сайте Mashable.

Очки без заушников держатся на лице с помощью пружины и носоупоров. Если сгибать или скручивать аксессуар, он не сломается и не разорвется. По словам создателей, пенсне не слетит с владельца даже во время танцев и тряски головой.

Сотрудники Thinoptics утверждают, что очки являются новинкой. Однако широкую популярность пенсне обрело во времена жизни русского писателя Антона Павловича Чехова, а изобрели его в XVI веке.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!