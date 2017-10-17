Круглые очки вернулись в моду

Бренд Vogue Eyewear показал модели солнцезащитных очков и оправ из осенней коллекции Autumn 17. В линейку вошли очки преимущественно круглой и овальной формы. Об этом говорится в сообщении компании, полученном редакцией «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В осенней коллекции главным образом акцент сделан на материалах оправ — ими стали металл и пластик. Среди выделенных моделей оказались некоторые из капсульной коллекции Gigi Hadid for Vogue Eyewear.

Фото: Vogue 1 /3

В июле сообщалось, что модель Джиджи Хадид представила коллекцию очков, созданную вместе с брендом Vogue Eyewear. В капсульную линейку вошли четыре модели, вдохновением для их создания послужила атмосфера 1990-х годов и современные модные тенденции.

Бренд Vogue Eyewear зарегистрирован в 1973-м, с 1990 года входит в группу Luxottica.