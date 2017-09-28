Представлены очки с австрийскими кристаллами

Компания Tiffany Eyewear представляет коллекцию очков осень-2017. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 сентября.

Дизайн оптических и солнцезащитных моделей дополнен элементами из ювелирных коллекций Tiffany 1837 и Tiffany Metro с оправами с декором из австрийских кристаллов.

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«Коллекция очков Tiffany 1837 названа в честь ювелирной коллекции, посвященной дате основания компании Tiffany & Co. Это оммаж ювелирному дому, ставшему легендарным благодаря мастерству изготовления, совершенству деталей и уникальному дизайну», — прокомментировали создатели линейки. Они добавили, что Tiffany Metro, в свою очередь, названа в честь одноименной коллекции, представленной в 2012 году.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.