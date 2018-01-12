Радикальные исламисты Индонезии пожаловались на дискриминацию

Члены радикального «Фронта защитников ислама» в Индонезии обвинили компанию Facebook в дискриминации: несколько страниц организации в соцсети были заблокированы. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Reuters.

Причиной ограничения доступа, предположительно, стало разжигание ненависти. Несколько сотен исламистов провели протестное шествие в столице Индонезии Джакарте.

Протестующие, одетые во все белое, прошли по улицам города до офиса компании. «Мы хотим напомнить Facebook, что они должны сохранять нейтралитет, — заявил репортерам спикер «Фронта» Сламет Маариф. — Есть множество аккаунтов, которые разжигают ненависть к исламу, они продолжают работать». Он добавил, что организация будет пользоваться Facebook и создаст новые сообщества.

Спикер Министерства коммуникаций Индонезии сообщил, что правительство страны не отправляло запрос на блокировку сообществ.

В Facebook, в свою очередь, заявили, что политика компании подразумевает удаление аккаунтов, содержание которых нарушает общественный порядок.

Индонезия — один из крупнейших пользователей Facebook, на 2017 год в соцсети были зарегистрированы около 115 миллионов граждан этой страны.

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