В Петербурге покажут джинсы Макаревича и Розенбаума

В Санкт-Петербурге откроют выставку «Джинсы как культ», на которой покажут брюки и куртки известных российских музыкантов и актеров. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает портал eg.ru.

Выставка пройдет в Казанском музее соцбыта. Его директор Рустем Валиахметов рассказал порталу, что экспозиция будет включать в себя более 500 пар брюк с автографами. «Несколько лет собирали по всему миру джинсы музыкантов, художников, писателей, политиков — людей, которые делают историю нашей страны», — сообщил он.

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На выставке покажут джинсы музыкантов Андрея Макаревича, Сергея Шнурова, Евгения Маргулиса, Дианы Арбениной и Александра Розенбаума. Особо важным экспонатом, по словам Валиахметова, станет куртка Иосифа Бродского.

«Она проделала сложный путь из Америки, где поэт долгие годы находился в эмиграции. Бродский опубликовал в Нью-Йорке стихи Юрия Кублановского. И с кем-то из друзей передал ему на родину свою поношенную джинсовую куртку. (...) В конце 70-х Юрий отдал реликвию другу — писателю Евгению Попову. Тот и принес ее в музей», — рассказал Валиахметова.

Большая часть брюк, которые будут представлены, выпущена марками Wrangler, Levi's и Lee.

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