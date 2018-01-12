В Крыму ликвидировали оператора Керченской паромной переправы

Правительство Крыма приняло решение ликвидировать ООО «Морская дирекция» — оператора Керченской паромной переправы, сообщает РИА Новости в пятницу, 12 января.

Документ подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым и вице-премьером Ларисой Опанасюк. О выполнении распоряжения должно быть доложено до 1 июня 2018 года. Имущество оператора, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, будет включено в состав казны республики.

«Морская дирекция» была учреждена в 2014 году. На оператора возложили функции по обеспечению бесперебойной работы переправы в целях поставки материально-технических ресурсов, продуктов питания, перевозки пассажиров и транспортных средств. С декабря 2015 года компания-оператор была передана администрации полуострова.

Керченская переправа связывает Крым с Краснодарским краем, ее открыли в 1954 году. В 1990-х все железнодорожные паромы на этом маршруте были списаны, а грузовые перевозки практически заморожены. Только в 2004 году, во время президентских выборов на Украине, грузовое железнодорожное сообщение возобновилось.