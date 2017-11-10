Крым оценил ущерб от диверсий на газопроводах и ЛЭП

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ущерб топливно-энергетическому комплексу полуострова от диверсий на двух газопроводах и ЛЭП оценивается в 7,54 миллиона рублей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Она [сумма] включает ущерб от подрыва газопроводов и ЛЭП, в том числе, стоимость аварийно-восстановительных работ», — сказал глава Крыма.

Он добавил, что косвенные экономические потери составили 34,7 тысяч рублей.

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1 ноября власти Крыма сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП в районе Алушты. Пограничное управление ФСБ России по республике приостанавливало пропуск автомобилей на границе с Украиной. Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа — основные транспортные артерии Крыма — работали в штатном режиме. Вместе с тем службы авиационной безопасности были переведены на усиленный режим работы, с сотрудниками переправы провели инструктаж для повышения бдительности. Черноморский флот России взял под усиленную охрану склады с оружием.

В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».