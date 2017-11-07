Глава Крыма назвал условие распада Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина будет упразднена как государство, если в стране доведут до логического завершения процесс декоммунизации. Об этом он сказал в интервью порталу «Новый день» во вторник, 7 ноября.

«Главное наследие советского периода — это сама Украина в границах 1991 года. Крым — подарок Хрущева, Донбасс — подарок Ленина, западные области — Сталина. Не говоря уже о "подарках" русских царей. Так что логическим завершением декоммунизации по идее должно стать упразднение Украины как государства», — отметил Аксенов.

Он добавил, что считает декоммунизацию «фиговым листком, прикрывающим пещерную русофобию». «Киевская власть избавляется не от коммунистического наследия, а от любых напоминаний о единстве русского и украинского народа, о нашей общей истории. Используя при этом вполне большевистские методы», — подчеркнул глава Крыма.

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7 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве. О происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что злоумышленники оставили возле огня еще восемь ведер.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование советской символики, в частности изображения флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.

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