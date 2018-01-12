Свинья вытащила собрата из-под ножа мясника

В Китае свинья отбила своего собрата у мясника. Поступок животного попал на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Одну из свиней положили на небольшую скамейку. Двое мужчин держали ее за ноги и голову, когда на них набросилось другое животное. Оно начало толкать их и смогло освободить собрата, которого должны были вот-вот зарезать.

По данным издания, ролик был снят на юго-западе Китая в городе Банань. Смогли ли в итоге мужчины схватить свиней, не сообщается.

10 января стало известно о свинье из Литвы, которая наелась забродивших яблок, опьянела и начала гоняться за собаками по всей деревне на потеху ее жителям.

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