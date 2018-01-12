Селянин поджег диван в попытке разбудить пенсионерку и занять у нее денег

В Самарской области полиция задержала жителя села Алексеевка, который поджег диван со спящей пенсионеркой, чтобы разбудить ее и занять денег; пожилая женщина погибла. Об этом в пятницу, 12 января, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь перед пожаром мужчина со своей знакомой гостил у 70-летней погибшей. Во время застолья хозяйка дома ушла спать, а посетители продолжили праздновать. После того как спиртное закончилось, мужчина и женщина решили отправиться за выпивкой. Гостья оделась и вышла на улицу, а ее собутыльник попытался разбудить спящую хозяйку в надежде занять у нее немного денег, но это ему не удалось. Как пояснил мужчина полицейским, тогда он решил применить другой способ: у него с собой была бутылка с зажигательной смесью, которую он изготовил накануне, чтобы сжечь мусор. Облив этой жидкостью диван, на котором спала пенсионерка, гость чиркнул спичкой и вышел на улицу. После тушения пожара в сгоревшем доме было обнаружено тело пожилой женщины.

По пути к своему дому мужчина вспомнил о своей обиде на соседку, которая утром того же дня не пустила в гости. Он решил над ней «подшутить» и облил крыльцо дома зажигательной смесью, поджег, но огонь погас. Тогда он подпалил калитку, но и здесь потерпел фиаско. Мужчина проявил настойчивость и облил жидкостью угол дома и подоконник, и вновь поджег. После чего взял велосипед соседки и поехал к своему товарищу для продолжения застолья. Дом загорелся, хозяйка вовремя заметила огонь и потушила его до приезда пожарных.

Полицейские задержали поджигателя по дороге к приятелю.

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