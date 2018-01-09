В Тюмени поймали предполагаемого поджигателя многоэтажки

Следователи задержали подозреваемого в поджоге девятиэтажного дома в Тюмени. В результате пожара погиб один человек, более 180 жильцов были эвакуированы. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность мужчины к возгоранию в одной из квартиры дома №4 по улице Олимпийской вечером 8 января. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также приняты меры по охране пострадавшего дома от мародеров до возвращения жильцов, отмечает РИА Новости.

8 января на фасаде жилого дома загорелся утеплитель. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 184 человека. После тушения пожарные обнаружили одного погибшего, его личность устанавливается.

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