Названа возможная причина уничтожившего елку в Южно-Сахалинске пожара

Пожар, уничтоживший новогоднюю елку на площади Ленина в центре Южно-Сахалинска, мог возникнуть из-за петарды. Об этом сообщается на сайте пресс-службы мэрии города.

«Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также в мэрии заявили, что демонтаж каркаса сгоревшей искусственной ели завершается, а на ее месте в течение суток установят 12-метровую ель, ранее украшавшую городской парк.

25-метровая ель загорелась в ночь на понедельник, когда на площади Ленина собрались жители Южно-Сахалинска и гости города. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание, однако ель сгорела дотла. Елка была установлена на площади Ленина в середине декабря.

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