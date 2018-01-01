Семь человек угорели насмерть в Оренбургской области

Семь человек, включая троих детей, погибли в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, РИА Новости уточняет, что инцидент произошел в селе Скворцовка. Возраст погибших детей — четыре, шесть и четырнадцать лет.

По основной версии, они отравились угарным газом из-за неисправных отопительных приборов. В доме есть печь. Пожара на месте их гибели не было.

На месте ЧП работают следователи регионального Следственного комитета.

7 декабря девятилетний мальчик в городе Вязьме Смоленской области вынес из горящего дома двух младших братьев и сестру. Мать детей погибла в огне.

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