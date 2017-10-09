Уральские пенсионеры угорели после бурной вечеринки

Жертвами пожара в частном доме в Свердловской области стали пять человек. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В ночь на 9 октября в селе Черемисском загорелось жилое строение. После тушения пожара в нем были обнаружены сильно обгоревшие тела пятерых мужчин: братья 1949 и 1951 годов рождения, а также их знакомые 1956, 1964 и 1976 года рождения. Один из погибших недавно освободился из мест лишения свободы.

«Один из этих граждан накануне трагедии получил пенсию и решил отметить с приятелями это событие. Скорее всего, они после бурной вечеринки заснули, оставив непотушенную сигарету, а погибли, надышавшись угарным газом. Впрочем, точную причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза», — отметил Горелых.

По данным прокуратуры, изначально в распитии участвовали семь человек, двое из которых позже ушли домой. В ведомстве сообщили, что пожар возник в надворных постройках, примыкающих к дому. Жилое строение арендовал один из погибших.

Следственные органы проверяют все обстоятельства случившегося для исключения криминальной версии пожара.

