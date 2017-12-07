Девятилетний ребенок вынес из горящего дома братьев и сестру и потерял мать

Девятилетний мальчик в Смоленской области вынес из горящего дома двух младших братьев и сестру. Мать детей погибла в огне, по факту ее смерти проводится проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Пожар случился в частном доме в Вязьме утром в четверг, 7 декабря. Проезжавший мимо следователь увидел на крыльце охваченного огнем дома трех мальчиков и девочку. Дети, старшему из которых девять лет, а младшей — девять месяцев, находились на улице без верхней одежды, говорится в сообщении.

Дети рассказали, что произошло. После того как они сообщили, что в доме остается их мать, следователь вместе с одним из очевидцев попытались ее спасти, но дом было невозможно осмотреть из-за сильного задымления. Тело 30-летней женщины было обнаружено пожарными во время разбора конструкций сгоревшего дома.

Детей передали бригаде скорой помощи. Смоленские следователи устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели матери. О дальнейшей судьбе детей ничего не сообщается.

Ранее, в сентябре, в дагестанском селе Бабаюрт девятилетняя Милана Юсупова зашла в горящую квартиру и вывела из нее двух детей пяти и шести лет. Третьеклассница заметила дым, который шел со второго этажа жилого дома, а затем услышала голоса детей, звавших на помощь. Девочка шла к соседям по поручению своей мамы.