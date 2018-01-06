Самогонный аппарат подорвал дом на Кубани

В жилой пятиэтажке военного городка Армавира произошел взрыв из-за неисправного самогонного аппарата. Об этом в субботу, 6 января, сообщает Пятый канал. По словам очевидца, в результате взрыва не было разрушений, один человек получил ранения.

«Взорвался самогонный аппарат, пострадавший один, он обварил руки», — рассказал армавирец.

Инцидент произошел около шести часов вечера. Как сообщает «Комсомольская правда — Кубань», в это время жильцы соседних домов услышали громкий хлопок и звон разбившегося стекла. Эпицентр, предположительно, находился на третьем этаже дома.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что на место выезжали пожарные расчеты, но их помощь не потребовалась: возгорания не было. Хлопок произошел на кухне квартиры от «бытового прибора». Пострадавший мужчина госпитализирован с травмами.

В июле 2017 года уральский самогонщик получил ожоги в результате взрыва алкогольных паров. В квартире мужчины начался пожар, и выпавшие оконные рамы повредили автомобиль Kia, припаркованный возле дома.

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