Уральский самогонщик обжегся в результате взрыва алкогольных паров

Житель Екатеринбурга, производивший самогон в своей квартире, получил ожоги в результате взрыва алкогольных паров. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили «Интерфаксу» в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Информация о громком хлопке и повреждении окон в одной из квартир дома на улице Старых Большевиков поступила в отдел полиции около 23:00 по местному времени 6 июля.

«В квартире произошло скопление паров, предположительно, продуктов самогоноварения. В результате произошел хлопок, приведший к повреждению и возгоранию жилища», — сообщили в ведомстве, добавив, что в квартире выбиты стекла лоджии. Конструктивные элементы здания не пострадали, угрозы для жильцов нет.

Хозяин квартиры получил ожоги, его госпитализировали в центральную городскую больницу. Кроме того, выпавшие оконные рамы повредили автомобиль Kia, припаркованный возле дома.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.