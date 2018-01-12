Опасные для автомобилей игры попугаев-хулиганов попали на видео

На обочине дороги в национальном парке Фьордленд в Новой Зеландии построили игровую площадку для попугаев кеа. Причиной стало видео, на котором видно, как птицы играют с дорожными конусами и тем самым подвергают свою жизнь опасности, пишет портал Nzherald.co.nz.

При этом председатель общества охраны кеа Тамсин Орр-Уолкер полагает, что попугаи могли сознательно мешать движению автомобилей, чтобы водители замедляли скорость, а птицы могли бы у них выпрашивать угощение.

Новая площадка для попугаев уже четвертая такого рода. Предыдущие тоже установлены около дорог и призваны отвлекать птиц от шалостей на трассе.

Кеа — единственный вид высокогорных попугаев. Помимо этого этот один из немногих видов попугаев-хищников. Помимо личинок кеа питаются овцами, которых иногда убивают ударом сильного клюва.

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