Россия
 
Последние новости
Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками
Российские школьники воспылали патриотизмом и решили доказать это делом
Найден способ сделать секс законным
Отец оправдался за многолетнее изнасилование дочери
Снятая с самолета за дебош жена Аршавина угрожала стюардессе тюрьмой
Трамп пожаловался на появляющихся из «сраных дыр» мигрантов
США анонсировали новые санкции против России

Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками

Перейти в «Мою Ленту»

В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.

По мнению авторов инициативы, ныне существующей надписи с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно. «Фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут стимулом бережнее относиться к своему здоровью, заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — пояснил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Еще одним предложением стало разместить вместо страшных фотографий выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».

В профильном ведомстве рассказали, что готовы изучить предложение, для этого будут изучены опыт других стран и научные данные.

В настоящее время пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. С ноября 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отрезвляющий дизайн: на упаковках алкогольной продукции предлагают размещать устрашающие картинки о вреде спиртного
Путин ответил на просьбу разрешить рекламу водки и виски
Россиянам перед Новым годом дали советы по выбору выпивки
Около 40 процентов коньяка в России оказались подделкой
Другие материалы рубрики
Россия00:0010 января

«Батина жига валит боком»

Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
16:5711 января

Секс втроем в машине спровоцировал тройное ДТП в Кирове

21:2211 января

Путин ответил на просьбу разрешить рекламу водки и виски

18:0211 января

Мероприятия штаба Путина задумали транслировать в соцсетях

Россия00:17 9 января

«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»

Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
19:3510 января

Депутаты решили игнорировать бедняков

08:33Сегодня

Российские школьники воспылали патриотизмом и решили доказать это делом

16:5610 января

У приехавшего на БТР за вином угонщика обнаружили темное прошлое

Россия00:01 7 января

«Потом может и не быть»

Почему люди становятся волонтерами в хосписах
20:1511 января

Путин рассказал о подготовке новых управленцев

17:2711 января

ВИЧ-положительные жители Алтая остались без врачей и лекарств

16:0911 января

Прокуратура потребовала отставки главы Канска из-за срыва отопительного сезона

Россия
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
Путин ответил на просьбу разрешить рекламу водки и виски
Бутылки с алкоголем предложили дополнить устрашающими картинками
Мероприятия штаба Путина задумали транслировать в соцсетях
Российские школьники воспылали патриотизмом и решили доказать это делом
Все материалы
Мир
Сверху постучали
Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
Трамп пожаловался на появляющихся из «сраных дыр» мигрантов
«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»
Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
Госдеп объяснил совет избегать поездок в Россию
США анонсировали новые санкции против России
Берлин обозначил порядок снятия санкций с России
В Непале женщина задохнулась в менструационной избе
Все материалы
Бывший СССР
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
Украинец отказался от тепла и газа из-за России и отправился в психушку
Киев занялся подсчетами после предложения Путина вернуть боевую технику из Крыма
Школьник попрал честь проститутки и получил нож в сердце
В Киеве решили заставить артистов содержать армию
Все материалы
Экономика
Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях
Без денег могут остаться 30 миллионов человек
Путин усомнился в возможности копить деньги в криптовалютах
Казахстан решил сорвать нефтяные планы России
Саудиты позарились на компанию бен Ладена
Мужчина пытался вывезти из России мешки с монетами к ЧМ-2018 и потерпел фиаско
Перегнали Америку
Россия вырастила рекордный урожай и не знает, что с ним делать
На трезвую голову
Что будет с рублем, нефтью, ценами и биткоином в 2018 году
Все материалы
Силовые структуры
Ставки сделаны
Что не поделили в Москве кавказские и киргизские преступные кланы
Михаил ПопковПерегнать Чикатило
Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
В багровых тонах
Самые громкие убийства и покушения новой России глазами фотографов
Отец оправдался за многолетнее изнасилование дочери
Отрубивший руки жене ревнивец попросил дождаться его из тюрьмы
Уральский дровосек отпилил другу голову бензопилой на Рождество
Ульяновский пекарь расстрелял начальника по заказу его жены
Все материалы
Наука и техника
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Найден способ предотвратить старение мозга
США испугались спутников Китая и пренебрегли Россией
Анонсирован выпуск необычного секс-робота в 2018 году
КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет
Все материалы
Спорт
Содержант
Он получал миллионы долларов за каждый гол, но вечно страдал
Снятая с самолета за дебош жена Аршавина угрожала стюардессе тюрьмой
Крестовый поход: раскрыт очередной заговор против России
Русские хакеры, Олимпиада, связь Макларена с ФБР — все как вы любите
WADA ответило на обвинения хакеров в заговоре против России и МОК
Россиянин сломал позвоночник и продолжил гонку на «Дакаре»
Миллионер Погребняк сбежал от «Анжи» и оказался на грани вылета из «Динамо»
Барбоза объяснил поражение от Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Главные сериалы года
«Мир Дикого Запада», вестерн братьев Коэн и другие телепремьеры 2018-го
«Шоу-бизнес родился из цирка уродов»
Хью Джекман о сговоре продюсеров, рискованном мюзикле и будущем Росомахи
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Украинские телеканалы проверят за показ «Иронии судьбы»
Пять девушек обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации
Автор песни «Продавай наркотики» сел за продажу наркотиков
Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк
Все материалы
Интернет и СМИ
Деньги на костях
Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
В США придумали новое обвинение для русских хакеров
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Фразу «Кто-то тронул мои спагетти» провозгласили мемом года
Найден способ сделать секс законным
Челябинский голубь сразился с человеком за хлеб
Китаец по семь часов тестировал губную помаду и заработал 1,5 миллиона долларов
Все материалы
Ценности
Иногда они извращаются
Британские мужчины облачились в платья и нацепили заячьи уши
Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость
Играют по-черному
Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены
Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой
МОК уберет логотип Bosco со своей формы
Японцы выпустили ярко-розовые часы вместе с модным диджеем
Беременная Кейт Миддлтон умилила соцсети поношенным платьем
Все материалы
Путешествия
Врагу не пожелаешь
Как съездить в отпуск с детьми и выжить
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Все материалы
Из жизни
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Курица с запахом женских ног появилась в меню японских закусочных
Илон Маск сходил на оргию с наркотиками и принял ее за карнавал
Пара американцев 11 лет худела ради первого секса
Австралийка занялась проституцией от скуки и поведала истинные мотивы клиентов
Все материалы
Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину
Самые известные массовые свалки автомобилей
Мешок с подарками
Самые интересные и дорогие автомобильные лоты первого аукциона нового года
Самые безопасные автомобили 2017 года
Организация Euro NCAP проанализировала итоги всех краш-тестов за год
Какие машины мы ждем в 2018 году
Самые важные премьеры наступившего года
McLaren сделал самый практичный суперкар хардкорнее
В Германии выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей
В России началась сборка самой мощной Kia
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Все материалы