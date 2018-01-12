США испугались спутников Китая и пренебрегли Россией

В США обеспокоены прогрессом Китая в создании высококачественных образцов оружия и космических аппаратов. Соответствующие доклады аналитиков выслушали конгрессмены Подкомитета по боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Space News.

Эксперты отметили, что для производства спутников Китай использует исключительно собственные комплектующие. Кроме того, страна активно продвигает собственную продукцию на мировом рынке, с которой все труднее конкурировать американским производителям.

На встрече отдельно отметили, что успехи Китая наблюдаются на фоне продолжающихся ограничений на ввоз в страну американской высокотехнологичной продукции космического назначения. Эксперты и политики сошлись во мнении, что Китай интенсивно сокращает технологический разрыв с США.

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С другой стороны, конгрессмен Элис Стефаник отметила, что пока нельзя заявлять о том, что технологическое доминирование Китая является предрешенным. Эксперты отмечают, что США следует пристально следить за развитием ситуации и при необходимости больше инвестировать в инновации и оборону.

В США надеются на взрывной рост в частном секторе, но полагают, что в Китае лучше налажен трансфер технологий гражданского назначения в военные приложения.

О России в качестве конкурента США в создании спутников на мероприятии подкомитета не сообщалось.

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