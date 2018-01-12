Российского преступника осудило гватемальское правосудие

Экс-владелец Неманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе процесса, начавшегося в январе 2015 года, Битков, пользовавшийся также документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, говорил о том, что он был весьма состоятельным бизнесменом — владельцем предприятия по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тысяч человек. Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с властями РФ и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.

Тем не менее судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14 лет лишения свободы.

Как отмечает издание, адвокаты Биткова обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.

В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 миллиард рублей на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной. Поскольку комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию.