Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео

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Конфликт четверых мужчин на одной из улиц города Сосенский Калужской области, в результате которого один из них получил пулю и скончался, попал на камеру наблюдения. Ролик опубликован на YouTube.

Инцидент произошел 9 января. На кадрах видно, как мужчины разговаривают и, по всей видимости, начинают спорить. Затем один из них ударяет оппонента в живот. Тот в ответ вынимает из сумки пистолет и стреляет в противника, а затем убегает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и задержал подозреваемого — 30-летнего уроженца Сосенского, постоянно проживающего в Москве. По данным следствия, у мужчины возник конфликт с владельцем местного магазина из-за долга за запчасти.

«На встрече потерпевший и его брат подвергли должника избиению. После этого житель Москвы произвел выстрел в грудную клетку потерпевшего и убежал. Затем стрелявший уехал в Москву. В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. На допросе задержанный признал вину частично и пояснил, что действовал в состоянии необходимой обороны, то есть защищал свою жизнь.

В то же время в описании к видео отмечается, что подозреваемый «не стрелял в воздух, не пытался убежать, а умышленно без предупреждения выстрелил в живот из огнестрельного пистолета». «Следователи списывают на необходимую оборону убийство нашего друга», — считают выложившие видео в сеть.

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