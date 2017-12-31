Трех человек расстреляли из автомата в кубанском кафе

Три человека погибли в результате стрельбы в кафе в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Момент попал на видео, которое в воскресенье, 31 декабря, публикует телеканал РЕН ТВ.

Как видно на кадрах, в помещение врываются двое мужчин в капюшонах. Один из них стреляет в другого посетителя кафе из автомата, мужчина падает. Нападавшие проходят с оружием в другой зал, а спустя несколько секунд покидают заведение.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МВД, о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской в полицию сообщили около 02:00 по московскому времени. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, на территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена».

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой», — добавили в ведомстве.

Подозреваемые были доставлены в ОМВД России по Усть-Лабинскому району, у них было изъято оружие, из которого, по предварительным данным, и были произведены выстрелы.

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