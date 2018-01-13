Московский ресторатор обвинил полицию в вымогательстве скидок

Владелец московской сети ресторанов Мясо&Рыба Сергей Миронов заявил о вымогательстве полицейскими карт со скидкой 50 процентов для «очень важных людей». Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в 13:30, в самый разгар бизнес-ланчей, к нам в Кунцево Плаза нагрянула проверка из отдела МВД России по району Кунцево», — говорится в посте. Поваров, кондитеров, барменов полицейские увезли в отделение, чтобы «проверить их по базе», утверждает Миронов. Несмотря на предоставленные сотрудником отдела кадров документы, полицейские отказались отпустить персонал, отмечает бизнесмен. По его словам, действия полиции парализовали работу заведения.
«Через какое-то время к кадровику подошел замначальника — майор полиции Касимов Наиль Салимзянович — и вызвал к себе в кабинет на разговор. Там он ласково и с ощутимым превосходством произнес: "Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50 процентов". И добавил: "Безымянные". А взамен они прекратят проверку и сразу же отпустят всех сотрудников», — описывает ситуацию ресторатор.
Через своего сотрудника он предложил полицейским выдать им «стандартные скидочные карты»: «А 50 процентов — это, извините, перебор. Какой-то оброк в натуральном виде. Она так и сделала. На что замотдела сказал: "Знаете, это подарок от нас очень важным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!"»
В итоге персонала ресторана отпустили из отделения полиции в 20:00 мск. «Они все-таки выявили несколько мойщиц, у которых при правильно оформленных патентах, оказались фальшивые регистрации», — указывает Миронов, у остальных документы оказались в порядке.