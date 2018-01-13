Московский ресторатор обвинил полицию в вымогательстве скидок

Владелец московской сети ресторанов Мясо&Рыба Сергей Миронов заявил о вымогательстве полицейскими карт со скидкой 50 процентов для «очень важных людей». Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 13:30, в самый разгар бизнес-ланчей, к нам в Кунцево Плаза нагрянула проверка из отдела МВД России по району Кунцево», — говорится в посте. Поваров, кондитеров, барменов полицейские увезли в отделение, чтобы «проверить их по базе», утверждает Миронов. Несмотря на предоставленные сотрудником отдела кадров документы, полицейские отказались отпустить персонал, отмечает бизнесмен. По его словам, действия полиции парализовали работу заведения.

Материалы по теме «Они угрожали вывезти ее детей в багажнике» Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким

«Через какое-то время к кадровику подошел замначальника — майор полиции Касимов Наиль Салимзянович — и вызвал к себе в кабинет на разговор. Там он ласково и с ощутимым превосходством произнес: "Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50 процентов". И добавил: "Безымянные". А взамен они прекратят проверку и сразу же отпустят всех сотрудников», — описывает ситуацию ресторатор.

Через своего сотрудника он предложил полицейским выдать им «стандартные скидочные карты»: «А 50 процентов — это, извините, перебор. Какой-то оброк в натуральном виде. Она так и сделала. На что замотдела сказал: "Знаете, это подарок от нас очень важным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!"»

В итоге персонала ресторана отпустили из отделения полиции в 20:00 мск. «Они все-таки выявили несколько мойщиц, у которых при правильно оформленных патентах, оказались фальшивые регистрации», — указывает Миронов, у остальных документы оказались в порядке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!