Трех полицейских отправили в колонию по делу о перестрелке на Рочдельской улице

В Москве осудили троих бывших сотрудников полиции по делу о перестрелке на улице Рочдельской. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.

Бывшего и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина приговорили к четырем, оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдара Шакирова — к трем с половиной, участкового Рената Зиннатулина — к двум годам колонии общего режима.

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В декабре 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, восемь получили ранения. Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин, находившиеся на месте преступления, «злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для его пресечения».

Инцидент на Рочдельской привел к серии громких задержаний, в том числе вора в законе Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Ему, среди прочего, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

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