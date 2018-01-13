США запустили ракету с секретным спутником для разведки

США запустили ракету-носитель Delta IV с засекреченным военным спутником NROL-47. Трансляцию старта с базы в Вандерберге вела компания United Launch Alliance (ULA) на своем сайте.

Как отмечает The Verge, Это 27-й запуск спутника Национального разведывательного управления страны, которое координирует множество других, используемых для наблюдения и сбора данных.

О полезной нагрузке ракеты известно мало, поясняет издание. Запуск был дважды отложен. Сначала старт был намечен на 10 января, но сорвался из-за сильных ветров. Затем его перенесли на 11 января, но снова отменили из-за проблем с клапаном системы заземления.

8 января частная компания SpaceX успешно вывела на орбиту секретный спутник Zuma для нужд правительства США. Какие именно функции он выполняет — не уточняется. СМИ сообщали, что Zuma тоже принадлежит Национальному разведывательному управлению, но в агентстве эту информацию опровергали.

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