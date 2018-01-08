Американцы вывели на орбиту секретный спутник

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Американская компания SpaceX в ночь на понедельник, 8 января, успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для нужд правительства США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Это первый запуск SpaceX в 2018 году.

Какие именно функции выполняет спутник — не уточняется. Как пишет CNN, в ноябре СМИ сообщили, что Zuma фактически принадлежит Национальному разведывательному управлению. Однако агентство опровергало эти данные. Также о своем участии в проекте создания спутника сообщала аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman (NOC).

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