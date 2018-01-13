На Гавайях нажали «не ту кнопку» и напугали жителей ракетной атакой

Жителям американского штата Гавайи власти разослали сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Угроза баллистической ракеты в направлении Гавайев. Немедленно ищите укрытие. Это не учения», — было указано в сообщении.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Паника продолжалась около получаса, пока власти не выпустили опровержение. Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед жителями за ложную тревогу, и пообещал принять меры для того, чтобы подобное больше не повторялось. «Это была процедура проверки оборудования, которая проводится трижды в день каждый день на протяжении всего года. Сотрудник Агентства по чрезвычайным ситуациям нажал не ту кнопку», — пояснил он..

Оповещение, отправленное на мобильные телефоны и транслируемое по телевидению и радио около 08:00 по местному времени, было выпущено в условиях высокой международной напряженности в отношении развития ядерного оружия в Северной Корее.

В августе 2017 года с территории КНДР была запущена ракета, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от острова Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. в Пхеньяне назвали этот пуск прелюдией к нанесению Пхеньяном удара по американскому острову Гуам, расположенному в Тихом океане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!