Порошенко письменно пообещал не вредить России

Президент Украины Петр Порошенко в 2007 году дал письменное обещание не вредить России. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — написал он директору ФСБ после того, как российские пограничники задержали его в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.

В письме Порошенко также отметил, что занимается «в интересах России привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область)».

Позднее в администрации президента Украины назвали опубликованные грузинским телеканалом документы «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным спецслужбой России».

3 февраля 2007 года депутату Верховной рады Украины Порошенко был закрыт въезд в Россию в качестве ответной меры на действия Киева, запретившего въезд ряду российских граждан.

Порошенко несколько раз «прощался» с Россией. В частности, 12 мая он заявил о том, что Украина, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». 11 июня он процитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Спустя две недели он вновь попрощался с Москвой, рассказав о 300-летии украинской конституционной мысли.

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