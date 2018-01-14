В ФИФА рассказали о полученных от немцев взятках

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммед бин Хаммам рассказал о полученных деньгах из Германии, после того как у страны появилось право провести чемпионат мира 2006 года. Слова Хаммама приводит ZDF.

«На мой счет действительно было зачислено 6,7 миллиона евро. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что Германия и так получила. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира», — сказал он.

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В ноябре 2017 года бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона был уличен в получении взятки. Он якобы получил миллион долларов за голос в пользу Катара на выборах страны-организатора чемпионата мира 2022 года.

В 2015 году Spiegel писал, что Германия якобы подкупила функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира-2006. По данным журнала, занимавший в то время пост главы Adidas Робер Луис-Дрейфус якобы передал в специальный фонд для подкупа сотрудников организации 10,3 миллиона швейцарских франков (6,7 миллиона евро).

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