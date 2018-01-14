Предсказан стремительный рост цен на смартфоны

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Производство смартфонов, электрокаров и компьютеров может оказаться под угрозой. Причина этого кроется в резком увеличении цен на кобальт, используемый при производстве аккумуляторов, пишет RT.

За прошедший год стоимость металла подскочила с 33,2 тысячи долларов за тонну до 75 тысяч.

При производстве одного смартфона используется от пяти до 10 граммов кобальта, ноутбука — около 30 граммов, для батареи электроавтомобиля необходимо от 5 до 20 килограммов.

Всего разведано около 6 миллионов тонн запасов. В Демократической Республике Конго резервы металла составляют 3,4 миллиона тонн, также запасы кобальта есть в Австралии (1 миллион тонн), на Кубе (500 тысяч тонн), Филиппинах (290 тысяч тонн), в Канаде (270 тысяч тонн), Замбии (270 тысяч тонн) и России (250 тысяч тонн). Эксперты подсчитали, что если сегодня все автомобили с бензиновым двигателем заменить на электрокары, то потребовалось бы 14 миллионов тонн кобальта, что более чем вдвое превышает имеющиеся на планете запасы.

Положение осложняется тем, что в Демократической Республике Конго нестабильная экономическая и политическая ситуация. При добыче кобальта не соблюдаются правила безопасности, используется детский труд.

Выход из ситуации специалисты видят в замене кобальта в аккумуляторах на другие металлы.

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