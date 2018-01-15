Ford вдохновился старым боевиком

Американская автомобильная компания Ford представила специальную версию спортивной модели Mustang. Об этом сообщает Motor Authority.

Презентация машины прошла в рамках международного автосалона в Детройте. Автомобиль оснащен двигателем Coyote V-8 с рабочим объемом пять литров и мощностью 475 лошадиных сил. Коробка передач — шестиступенчатая механическая. Выхлопная система оборудована таким образом, чтобы звук мотора напоминал характерный рев машины детектива Буллита в кино.

Версия Bullitt посвящена 50-летию выхода в прокат полицейского боевика «Детектив Буллит», заглавную роль в котором исполнил Стив Маккуин. В фильме персонаж Маккуина пользовался зеленым Ford Mustang 1968 модельного года. Сцена погони в ленте считается одной из знаковых в истории кинематографа.

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Автомобиль поступит в продажу в США летом 2018 года, цена и количество экземпляров в серии пока не сообщаются. О доступности модели в России также неизвестно.

Стив Маккуин — американский актер, известный ролями в фильмах «Великолепная семерка», «Большой побег», «Детектив Буллит», «Афера Томаса Крауна», «Ад в поднебесье». Профессионально занимался авто- и мотоспортом, был владельцем обширной коллекции редких автомобилей и мотоциклов.

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