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Ford Mustang предложили превратить в 1000-сильный суперкар за 170 тысяч долларов

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Американская тюнинговая фирма Carroll Shelby International показала специальную версию Ford Mustang шестого поколения, сообщает издание Motor Authority в пятницу, 3 ноября.

Презентация Ford Shelby Mustang 1000 состоялась на специализированной выставке автомобилей и оборудования SEMA в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Машина оборудована двигателем V-8 с турбонаддувом мощностью 1000 лошадиных сил, рабочий объем которого составляет 5,2 литра. Производство ограниченной серии (50 экземпляров в год) начнется в 2018 году.

Для изготовления подобной машины заказчику потребуется предоставить фирме собственный автомобиль шестого поколения и оплатить работы по модификации, которые обойдутся в 170 тысяч долларов. Цена на новый Ford Mustang в США, по данным издания Car And Driver, начинается от 26,5 тысяч долларов.

Компания Carroll Shelby International основана в 1962 американским конструктором и гонщиком Кэрроллом Шелби. Вначале была известна как Shelby American, современное название получила в 2003 году при акционировании, старое же сохранили за производственным подразделением фирмы.

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