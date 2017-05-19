Shelby выпустил 750-сильный пикап за 97 тысяч долларов

Американская фирма Carroll Shelby International, специализирующаяся на кастомизации серийных автомобилей, представила пикап Shelby F-150 Super Snake. Об этом сообщает Motor Authority.

Машина оснащена двигателем V-8 рабочим объемом 5 литров и мощностью 750 лошадиных сил. Автомобиль создан на базе серийного пикапа Ford F-150. Технические подробности модификации не разглашаются, представители компании сообщили лишь, что в машине предусмотрена усиленная подвеска. Также в дизайне использованы декоративные элементы с логотипом Shelby и изображением змеи.

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Официальная презентация автомобиля состоится в субботу, 20 мая на ежегодном шоу Carroll Shelby Tribute and Car Show на заводе фирмы в Калифорнии. В 2017 году будет произведено 150 экземпляров модели, цена — около 97 тысяч долларов.

Компания Carroll Shelby International была основана в 1962 как Shelby American американским конструктором и гонщиком Кэрролом Шелби. Современное название получила в 2003 году при акционировании. Бренд Shelby American сохраняется за производственным подразделением фирмы.